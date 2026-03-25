Eine Tour-de-France-Legende, eine erfolgreiche Titelverteidigerin und Serientäterinnen – das sind die Sieger der 20. Sportlerwahl der RHEINPFALZ Pirmasens. 2213 Leser stimmten in drei Kategorien über die jeweils fünf Vorschläge der Redaktion ab, am Mittwochabend gab der stellvertretende Chefredakteur, Uwe Renners, die Ergebnisse im Forum Alte Post bekannt.

Das allerbeste Ergebnis erzielte das Gym & Dance Team der TS Rodalben, das bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres 2025 1099 und damit 49,7 Prozent der Stimmen erhielt. Die Sportlerin des Jahres 2025 ist die Sportlerin des Jahres 2024, Jana Rohr. Die deutsche Meisterin im Steinstoßen vom TV Thaleischweiler bekam 678 Stimmen (30,6 Prozent). Sportler des Jahres 2025 wurde Udo Bölts, einst zwölffacher Finisher der Tour de France. Der 59-jährige Heltersberger gewann im vergangenen Jahr seine Altersklasse beim Cape Epic in Südafrika, dem wichtigsten Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Das honorierten die RHEINPFALZ-Leser. Mit 713 Stimmen (32,2 Prozent) entschied er die Wahl für sich.