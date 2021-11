Silvia Seebach (CDU), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, gibt ihr Amt vor dem Ende ihrer Amtszeit auf. Zuletzt sah sie sich wegen der Greensill-Affäre – die Verbandsgemeinde hatte zwei Millionen Euro bei der Greensill-Bank in Bremen angelegt, die nach der Pleite der Bank wohl verloren sind – mit einer Rücktrittsforderung der SPD im Verbandsgemeinderat konfrontiert. „Ich trete nicht von meinem Amt als Bürgermeisterin zurück. Mit Einführung der digitalen Verwaltung in 2022 beabsichtige ich in den vorzeitigen Ruhestand zu gehen. Die Verantwortung für die Verwaltung sollte dann in jüngere, fortschrittliche Hände übergehen. Bis zu meinem Ausscheiden werde ich weiterhin mit Energie unsere Projekte vorantreiben.“ Das teilte Seebach am Freitagmittag mit. Die Juristin, die als erste Frau 2008 das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land antrat, ist noch bis Ende März 2024 gewählt. Ende April 2022 wird sie 65 Jahre alt, dann wird sie ihren vorzeitigen Ruhestand antreten.