Die Erleichterung war Jakel Bossert am Sonntag deutlich anzusehen: „Bossert’s Ponywelt“ in Niedersimten hatte zum ersten Mal ihre Pforten geöffnet, und trotz des trüben Wetters sorgten viele Besucher für ein belebtes Gelände. „Es läuft genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Es wird richtig gut angenommen, die Leute sind begeistert, aber wir werden beim Start nicht gleich überrollt“, meinte Bossert, dessen Familienbetrieb damit nach dem Corona-Lockdown erstmals wieder Gelegenheit bekam, unternehmerisch tätig zu sein. Rund 30 Reitponys, dazu Pferde und Ziegen, waren kurz zuvor von Bossert’schen Gelände auf der anderen Talseite in die Ponywelt umgezogen und gewöhnten sich schnell an ihre neue Umgebung und die Besucher. Neben dem Ponyreiten wurden auch die übrigen Attraktionen von der Minieisenbahn bis zur Torwand und dem aufblasbaren Kletterberg sowie das gastronomische Angebot des ehemaligen Sportheimes gut angenommen. Die ersten Buchungen für Kindergeburtstage in einem der historischen Zirkuswagen seien ebenfalls schon unter Dach und Fach, so Bossert. Die Ponywelt ist samstags und sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.