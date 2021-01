Am Donnerstag hat in Pirmasens ein Mann einen Polizisten mit dem Messer bedroht. Daraufhin kam ein Taser zum Einsatz. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 21.45 Uhr in der Löwengasse. Wegen Streitigkeiten sei eine Streife zu einer dortigen Wohnung geordert worden.

Nachdem die Polizisten sich an der Wohnungstür durch Klingeln und Klopfen bemerkbar gemacht hatten, öffnete ihnen ein 26-Jähriger. Dabei zog er sofort ein Einhandmesser und bedrohte die Beamten. Die wiederum setzten einen Taser ein, also versetzten ihm einen Stromschlag. Dadurch sei der Angriff des jungen Mannes sofort unterbunden worden, heißt es im Polizeibericht. Der 26-Jährige sei ansprechbar gewesen, aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,38 Promille.