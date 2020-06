Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ermittelt gegen einen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Pirmasens. Die Strafermittler gehen dem Verdacht der Körperverletzung im Amt nach. Laut der Leitenden Oberstaatsanwältin Iris Weingardt soll der Polizist bei einer Festnahme eines Jugendlichen nicht korrekt vorgegangen sein.

Der deutsche Jugendliche soll am 11. Mai abends eine Schaufensterscheibe in der Bahnhofstraße in Pirmasens eingeschlagen haben und im Anschluss mit weiteren Jugendlichen geflüchtet sein. Die hinzugerufene Polizei konnte nach einem Hinweis auf den jugendlichen Beschuldigten, der eine blutende Verletzung an der Hand aufwies, diesen auffinden und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme wurde der Jugendliche laut Staatsanwaltschaft von einem Beamten auf den Boden gebracht. Ein weiterer Polizeibeamter soll aus dem Einsatzfahrzeug ausgestiegen sein und dem auf dem Boden liegenden Jugendlichen unvermittelt einen Schlag und einen Tritt versetzt haben. Dieser Mann wird nun der Körperverletzung im Amt beschuldigt. Laut Staatsanwaltschaft haben Zeugen den Vorfall beobachtet. Außerdem liege ein Handyvideo des Geschehens vor. Die Ermittlungen dauern an.