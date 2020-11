Zeugen für einen Angriff auf eine junge Mutter mit ihrem Kind sucht die Polizei. Nach Angaben der 24-Jährigen war sie am Montag um 18 Uhr mit ihrem einjährigen Kind in der Welschstraße, in Höhe Brillen Lösch/VR-Bank, zu Fuß unterwegs, als ein Mann aus Richtung Schlossstraße auf sie zugekommen sei. Praktisch im Vorbeigehen sei sie von ihm plötzlich und kurz angegangen worden. Sofort sei der Mann wieder in Richtung Schlossstraße geflüchtet. Sie und das Kind trugen leichte Verletzungen davon. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Zirca 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlank, schwarz gekleidet, schwarzer Mundschutz, schwarze Strickmütze. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.