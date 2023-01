Am Mittwoch ab den frühen Abend startete die Polizeidirektion Pirmasens eine große Kontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Besonderes Augenmerk wurde angesichts der zuletzt hohen Fallzahlen auf potenzielle Geldautomatensprenger gelegt. Das Technische Hilfswerk unterstützte die Polizei mit technischem Equipment und leuchtete die Kontrollstellen auf der B10 bei Hinterweidenthal und auf dem Parkplatz Kornberg an der Autobahn 8 aus. An den beiden Stellen und bei mobilen Fahrzeug- und Personenkontrollen nahm die Polizei 61 Fahrzeuge unter die Lupe, 70 Personen wurde kontrolliert. Ein Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem stellten die Polizisten mehrere Mängelberichte aus. Personen oder Fahrzeuge, die mit Geldautomatensprengungen in Verbindung stehen könnten, wurden bei den Kontrollen nicht angetroffen. Die Polizei zog ein positives Fazit, die Maßnahmen seien auch bei den kontrollierten Personen durchweg begrüßt worden.