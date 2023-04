Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Pirmasenserin steigt aus ihrem Vertrag mit Sky aus und steht jetzt in Diensten des Weltfußballverbands. Die ehemalige RHEINPFALZ-Journalistin Jessica Libbertz (46), die bis zu ihrer Heirat im Juni 2018 den Nachnamen Kastrop trug, moderiert nun alle zwei Wochen in Zürich das neue Fifa-Magazin „Living Football“. Peter Brandstetter sprach am Donnerstag mit ihr.

Zunächst mal die Frage: Wie geht es? Im Oktober war von einem Krankenhausaufenthalt und einer nicht ungefährlichen Wundrose zu lesen.

Ich bin wieder vollkommen genesen,