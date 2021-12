Nach dem Premieren-Erfolg der Lichterfahrt der Pirmasenser Hilfs- und Rettungsorganisationen im Jahr 2020, die auch bundesweit für Aufsehen sorgte, hat es am Samstagabend auch in diesem Jahr eine Fahrt mit beleuchteten und geschmückten Hilfsfahrzeugen durch Pirmasens geben.

Ab 18 Uhr bewegten sich die geschmückten Fahrzeuge von THW, Feuerwehr, ASB, DRK, SEG und Polizei unter dem Motto „Hoffnung bringen – Licht schenken!“ durch die Stadt und begeisterten viele Zuschauer. „Ich freue mich sehr, dass die Blaulicht-Familie in Pirmasens es wieder möglich gemacht hat, dieses Zeichen der Hoffnung zu setzen in schweren Zeiten“, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick, der als „Zwickolaus“ auf einem Teleskopfahrzeug des Technischen Hilfswerks an der Lichterfahrt teilnahm.