In einem Fahrzeug mit zwei jungen Männern hat die Bundespolizei in Pirmasens am frühen Mittwochabend gegen 19 Uhr diverse Waffen entdeckt: Bei der Durchsuchung fanden sich im Kofferraum ein Schlagring, ein Springmesser, ein Baseballschläger, eine Axt sowie ein Kampfmesser. Im Fußraum vor dem Rücksitz lag ein weiteres Kampfmesser. Das Fahrzeug mit den beiden 22-jährigen Männern wurde nach Auskunft der Polizei im Rahmen der Binnengrenzfahndung kontrolliert. Wegen des Schlagrings, der im Waffengesetz als verbotener Gegenstand aufgeführt wird und vor Ort beschlagnahmt wurde, erwartet den Fahrer eine Strafanzeige. Die anderen Gegenstände fallen nicht unter das Waffengesetz: Der Besitzer durfte sie behalten.