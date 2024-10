Vier Wettbewerbe, vier verschiedene Sieger: Die Schulfußball-Bezirksmeisterschaften, deren zweiter Teil am Mittwoch im Sportpark Husterhöhe ausgetragen wurde, offenbarten eine erstaunliche Bandbreite.

Nachdem Anfang des Monats bereits das Hugo-Ball-Gymnasium den Wettkampf II (vergleichbar mit den B-Junioren) und die Käthe-Dassler-Realschule plus den WK III (C-Junioren) gewonnen hatten, setzten sich nun bei den Jüngsten im WK IV (D-Junioren) die Kicker des Leibniz-Gymnasiums durch, während die Berufsbildende Schule den Sieger im WK I (A-Junioren) stellt.

Titel erfolgreich verteidigt

„Dass wir alle Wettkämpfe ausspielen konnten und vier verschiedene Schulen gewonnen haben, freut mich sehr“, sagte Organisator Andreas Kamphues. Dichter Nebel hüllte während der WK-IV-Begegnungen den Platz ein, löste sich aber beim anschließenden Turnier der älteren Spieler auf dem Großfeld auf. Mit ihrem 4:0-Sieg im Endspiel über die Landgraf-Ludwig-Realschule plus verteidigten die Leibniz-D-Junioren ihren Vorjahrestitel erfolgreich. In zwei Dreiergruppen hatten sich die Finalisten zuvor gegen die Dassler-Realschule plus (Kirchberg), das Ball-Gymnasium, das Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium und das Kant-Gymnasium durchgesetzt.

Drei Teams waren es im WK I, wo wie im Vorjahr die Berufsschule triumphiert. Nach einem 0:0 gegen das Ball-Gymnasium gab das bessere Torverhältnis den Ausschlag, hatte die BBS doch die Leibniz-Fußballer mit 9:0 geschlagen, die gegen „das Hugo“ nur vier Gegentore zuließen.

In der nächsten Runde treten die Sieger der 16 Schulfußballbezirke von Rheinhessen-Pfalz in vier Vierergruppen gegeneinander an.