Paula Hack ist 16 Jahre alt und eine feste Größe im B-Jugend-Handball-Oberligateam der TS Rodalben. Aber nicht nur dort: Auch bei den Pfalzliga-Frauen der FSG Hauenstein/Rodalben ist die Rückraumspielerin nicht mehr wegzudenken, war in den vergangenen Wochen sogar die erfolgreichste Torjägerin.

Am Samstag um 18 Uhr will sie in der Hauensteiner Wasgauhalle wieder mithelfen, damit die Mannschaft von Trainer Björn Stoll die nächsten Punkte holt. Gegner ist die HSG Dudenhofen/Schifferstadt.