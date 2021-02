Als ein Paketzusteller zwischen Hinterweidenthal und Dahn in Sekundenschlaf gefallen ist, hat er einen Unfall und rund 10.000 Euro Schaden verursacht. Verletzt wurde der Mann laut Polizeibericht nicht. Der 54-Jährige war am Donnerstag mit seinem Transporter gegen 10 Uhr auf der B427 unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt Salzwoog kam der Zusteller, der im Saarland wohnt, nach eigenen Angaben infolge Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Transporter kollidierte mit zwei Verkehrsschildern und kam in der Böschung zum Stehen.

Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug mit einem Kran, so die Polizei. Während der Bergung sperrte die Straßenmeisterei Dahn die B427. Am Transporter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro, dazu kommen etwa 700 Euro für die beschädigten Straßenschilder. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.