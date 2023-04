Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pfälzische Tischtennis-Verband (PTTV) hat wegen der Corona-Lage vorläufig bis 31. Dezember seinen kompletten Spielbetrieb ausgesetzt. Die Oberliga-Damen des TTC Pirmasens dagegen werden am Sonntag nach aktuellem Stand spielen.

Die Oberligen gehören zu den Bundesspielklassen, stehen also unter der Regie des Deutschen Tischtennis-Bunds (DTTB), sind also von der PTTV-Entscheidung nicht betroffen. „Laut DTTB kann aber in