Eventuell mit Blockspieltagen sollen die Herren des TTC Nünschweiler und die Damen des TTC Pirmasens ihre Saison in der Tischtennis-Oberliga zu Ende spielen.

Zumindest bis 28. Februar ist der Spielbetrieb in den Oberligen unterbrochen. Bis 8. März will das Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bunds entscheiden, ob die Spielzeit 2020/21 in der Zweiten und Dritten Bundesliga sowie in den Regional- und Oberligen abgebrochen wird. Falls die Aussicht besteht, die bereits beschlossene Einfachrunde noch bis zum Stichtag 9. Mai auszutragen, soll weitergespielt werden. „Je nach Anzahl der noch ausstehenden Mannschaftskämpfe werden auch Blockspieltage in Betracht gezogen“, teilte Oberliga-Spielleiter Michael Binz seinen Vereinen mit. Diese könnten auch an einem neutralen Ort stattfinden. Als mögliche Termine für Blockspieltage seien drei Wochenenden (24./25. April, 1./2. Mai und 8./9. Mai) vorgemerkt.

Der TTC Nünschweiler hat in der zwölf Mannschaften zählenden Herren-Oberliga drei Partien absolviert (2:4 Punkte), müsste also in der halbierten Saison noch acht Begegnungen austragen. In der Damen-Oberliga sind es nur zehn Teams, von denen die TSG Heidesheim bereits zurückgezogen hat. Da der TTC Pirmasens schon viermal gespielt hat (2:6 Punkte), müssten Monika Kiefer und Kolleginnen bis 9. Mai nur noch viermal antreten.