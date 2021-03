Einen einzigen neuen Corona-Fall hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Montag gemeldet: in Schwanheim in der Verbandsgemeinde Hauenstein. Der Landkreis und Pirmasens sind weiterhin Risikogebiete, doch gerade in der Stadt ist die Inzidenz mit aktuell 87 deutlich gesunken (Kreis 106). Zweibrücken (32) ist in der Warnstufe gelb des Landes eingestuft.

Die schlechte Nachricht: Bei der Auswertung von Proben positiv getesteter Südwestpfälzer wurde bei 19 Fällen aus dem Kreis und zwölf Fällen in Pirmasens die britische Variante des Coronavirus festgestellt. Zudem wurde die südafrikanische Variante gefunden – zweimal in Zweibrücken und einmal im Kreis. Damit sind die beiden Abarten in der Südwestpfalz bisher 100-mal aufgetreten, wobei die britische Variante mit 93 Fällen stark überwiegt.

Corona-Fall in Vinninger Grundschule

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurde in den vergangenen Tagen ein Kind aus der Grundschule Vinningen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Da es zuletzt am 16. März den Unterricht besuchte, sind laut Kreis keine weiteren Maßnahmen in der Schule nötig. Derzeit gelten in der Südwestpfalz 344 Corona-Infektionen als aktiv.

Angesichts der steigenden Anzahl an Corona-Selbsttests weist der Kreis darauf hin, dass bei einem positiven Ergebnis umgehend ein Schnelltest durch geschultes Personal vorgenommen werden muss. Fällt dieser kostenlose Test im Testzentrum ebenfalls positiv aus, folgt die Kontrolle mit dem PCR-Test und einem laborbestätigten Ergebnis. „Dabei ist sehr wichtig, sich sofort nach einem positiven PoC-Testergebnis von anderen abzusondern“, so Kreissprecher Thorsten Höh. Zudem solle ein Betroffener alle Menschen informierten, mit denen er in den zwei Tagen zuvor Kontakt hatte. Diese müssen sich ebenfalls absondern, bis ein endgültiges Ergebnis feststeht.