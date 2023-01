Was der Sportclub Hauenstein an den beiden kommenden Wochenenden in der Wasgauhalle auf die Beine stellt, ist schon sehr bemerkenswert.

Nur etwa 4000 Einwohner hat Hauenstein. Dennoch schafft es der Sportclub der Wasgaugemeinde, (zum Teil in Kooperation mit dem benachbarten ASV Lug/Schwanheim) alle Jugendfußball-Altersklassen zu besetzen. Das allein ist schon aller Ehren wert.

Nach zwei Jahren Corona-Hallenpause hat der SCH nun ein groß angelegtes „Hallenturnier Revival“ organisiert. Die insgesamt vier Turniertage, verteilt über zwei Wochenenden, an denen sämtliche Jugendteams und auch noch die in der Landesliga spielende erste Mannschaft in der Hauensteiner Wasgauhalle im Einsatz sind, bedurften im Vorfeld einer organisatorischen Höchstleistung. Jugendkoordinator und Erstmannschaftsspieler Kai Schacker zog sämtliche teilnehmende Mannschaften und auch noch den einen oder anderen Sponsor an Land. Um die meisten anderen logistischen Angelegenheiten rund um die Halle und die Verpflegung kümmert sich der Vorsitzende Udo Memmer selbst, obwohl er gerade nach einer Knieoperation gehandicapt ist.

Natürlich geht es für den Verein auch darum, finanzielle Mittel für den laufenden Spielbetrieb zu generieren. Trotzdem ist ein solcher Aufwand nicht alltäglich. Dafür gebühren dem Verein und allen beteiligten Helfern Respekt.