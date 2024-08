„Wir leben in einer schönen Region, auch bei Nacht.“ Hans-Günther Clev, Geschäftsführer der Zukunftsregion Westpfalz (ZRW) ist begeistert von dem neuen Kalender „Westpfalz by Night“, für den Fotografen auf die Suche nach den schönsten Ecken in der Region waren. In Pirmasens hat Harald Kröher einen Klassiker neu interpretiert.

Der Verein ZRW bringt mit „ Westpfalz by Night“ den nunmehr fünften Kalender raus. Die Auflage soll 300 Stück betragen, berichtet ZRW-Geschäftsführer Clev, der sich sicher ist, diesmal wieder nachdrucken zu müssen, da die Kalender begehrt seien. 4000 Euro investiere der Verein in den Druck und 24.90 Euro soll der Kalender im Handel kosten. Mitglieder erhalten ihn für 15 Euro. „Das wird kostendeckend laufen“, sagt Clev. Für den Druck bedient sich die ZRW der Weselberger Druckerei Printec Solutions GmbH, die ein neues Inkjetdruckverfahren zur Anwendung bringt, das besser als Offset sei und umweltfreundlicher als die meisten anderen Druckverfahren, wie Printec-Chef Marcus Kalle erzählt. Das Verfahren sei ideal, um hochwertige Fotos perfekt zu drucken.

Und für die Fotos waren Fotografen der Region verantwortlich. Vier der Fotos stammen von dem Pirmasenser Harald Kröher, der für eine Aufnahme in Pirmasens direkt am Schloßplatz fündig wurde, um das beliebte Fotomotiv bei Nacht neu zu interpretieren. Weitere Fotos von ihm im Kalender sind das Zweibrücker Schloss, das er zur so genannten Blauen Stunde mit Reflexionen im Brunnen einfangen konnte, die Falkenburg im Donnersbergkreis und Burg Hohenecken bei Kaiserslautern. Hier habe die Schwierigkeit im Zeitpunkt gelegen, da Kröher den Mond riesengroß direkt über dem Turm der Burg haben wollte. „Das ist eine Sache von drei Sekunden, mehr hatte ich da nicht“, schildert Kröher den Entstehungsprozess, für den er mit der Kamera vor Burg Hohenecken im Wald nächtens rumgerannt sei. Ganz tief in die Technikkiste habe er für die Falkenburg greifen müssen. Hier habe er das Glück gehabt, dass in der Nähe eine Scheune hell erleuchtet gewesen sei und deren Licht die Burg noch zusätzlich beleuchtet hatte.

Titelmotiv zeigt neben Kapellchen auch die Milchstraße

Das Jahr startet in dem Kalender mit einem Feuerwerksbild von Stefan Engel am Dahner Jungfernsprung. Der Februar ist die Falkenburg, im März wurde die Kuseler Burg Lichtenberg von Ralf Keller abgelichtet und im April der Adlerbogen bei Dannenfels von Nicole Penkhues. Für den Mai zog es Bernd Schmitt auf den Reiserberg mit der Sonnenuhr bei Schallodenbach und im Juni waren der Pirmasenser Schlossbrunnen sowie im Juli das Zweibrücker Schloss von Kröher dran. Der August eignete sich für die Mehlinger Heide von Ralf Keller und im September wieder Kröher mit der Burg Hohenecken. Im Oktober kümmerte sich Gürel Sahin um die Zweibrücker Fasanerie, der November zeigt wieder ein Pirmasenser Motiv mit dem verschneiten und effektvoll beleuchteten Carolinensaal von Jens Theobald. Schlusspunkt ist im Dezember das Gartenschaugelände in Kaiserslautern mit der Brauerei von Ralf Keller. Das Titelmotiv hat Martin Koch an der Kapelle bei Reifenberg gefunden und dort gleich noch die Milchstraße mit eingefangen – eine Aufnahme, der Kröher bei der Präsentation des Kalenders großen Respekt zollte. Es sei sehr schwierig bei einer Nachtaufnahme mit einer Belichtungszeit von 20 Sekunden die Sterne so schön scharf einzufangen, wie dies Keller gelungen sei, erläuterte Kröher das Foto.

Info

Der Kalender im Format DIN-A2 wird im Handel unter anderem in Pirmasens in der Alten Post erhältlich sein, kann aber auch im Internet unter www.westpfalz.de/wandkalender/ bestellt werden.