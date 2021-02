Seit Samstagnachmittag ist es gewiss: Auch ein zweites Kind aus dem Brandhaus in der Winzler Straße hat nicht überlebt. Das Schicksal der Familie bewegt die Pirmasenser und die ganze Region. Eine überwältigende Resonanz erfuhr eine Aktion des FKP. Die Dahner Kolping-Familie hat ein Spendenkonto eingerichtet.

Bei dem Feuer am frühen Freitagmorgen hatten Feuerwehrmänner aus dem lichterloh brennenden Haus noch zwei Kinder ins Freie retten können. Eines davon, ein fünfjähriges Mädchen, verstarb noch am Einsatzort. Das zweite Kind, ein siebenjähriges Mädchen, wurde in die Homburger Uniklinik eingeliefert, wo es am Samstagnachmittag seinen schweren Verletzung erlag, wie die Polizei mitteilte. Die jetzt nur noch sechsköpfige Familie, darunter ein gerade erst drei Wochen altes Mädchen, wurde von der Stadtverwaltung in einem Hotel untergebracht. Das Haus ist unbewohnbar und einsturzgefährdet, was auch die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache verzögert.

Kolping-Familie richtet Spendenkonto ein

Bereits am Freitag starteten private Hilfsaktionen für die Familie. Harald Reisel, Vorsitzender der Dahner Kolping-Familie, wurde am Freitag von einer Familie aus Hinterweidenthal angerufen, die in direktem Kontakt zu der jetzt obdachlosen Familie steht und eine Spendenaktion anregte. „Wir haben da nicht lange gezögert und ein Konto, das für solche Zwecke sowieso vorhanden ist, für die Familie eingerichtet“, erzählt Reisel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Außerdem sei noch am Freitag eine Soforthilfe des Vereins veranlasst worden. Reisel war am Samstagabend bei der Familie und übergab erste Spendengelder. „Außerdem wurden uns viele Möbel angeboten, die wir der Familie vermittelt haben“, erzählt der Dahner. Wieso die Dahner Kolping-Familie hier hilft, begründet Reisel mit den vielen Mitgliedern seines Vereins aus Pirmasens. Außerdem habe er sich am Samstag mit dem Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick besprochen. „Wir mussten da einfach was tun. Ich habe selber zwei Kinder, das geht mir sehr nahe“, erzählt der Dahner.

FKP wird aktiv

Am Samstag wurde auch der FK Pirmasens aktiv. Der stellvertretende Jugendkoordinator Jürgen Rock organisierte eine spontane Aktion für Sachspenden, um der Familie, die nur ihr nacktes Leben in der Brandnacht retten konnte, unter die Arme zu greifen. Über Facebook wurde um Spenden von Kleidung, Mobiliar und Spielzeug gebeten. Mehrere Kleinbusse voller Spenden seien zu Angehörigen der Familie transportiert worden.

An der Unglücksstelle gedenken Anwohner und Passanten mit niedergelegten Blumen und Kerzen der beim Brand umgekommenen Mädchen.

Spendenkonto

Kontoinhaber: Kolpingsfamilie Dahn e.V. IBAN: DE37 5425 0010 0070 0133 96 SWIFT-BIC: MALADE51SWP Bank: Sparkasse Südwestpfalz