Zum „Musiksommer Hinterweidenthal“ gehören drei Veranstaltungen auf dem Turnplatz des Hinterweidenthaler Turnvereins. Peter Fischer vom ausrichtenden Turnverein (TVH) teilte mit, dass die derzeit gültigen Regeln zur Einschränkung der Corona-Pandemie bei allen Musikevents einzuhalten sind. Den Auftakt macht die Gruppe Rockx’n am Samstag, 26. Juni. Einlass ist ab 17.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Eine Woche später, am 3. Juli, spielt Saftwerk, ebenfalls ab 19 Uhr. Die Band hat ihr Publikum bereits beim Kerwerock 2020 musikalisch überzeugt. Den Schlusspunkt setzen die Münchweilerer Kienholzmusikanten am Sonntagmorgen, 4. Juli, ab 11 Uhr mit Blasmusik. Ab 10.30 Uhr bietet der Turnverein ein Weißwurstfrühstück für die Gäste an, ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, berichtet Fischer. Karten können online unter pfalzshow.de erworben werden. Der Eintritt beträgt 15 Euro für jede der beiden Abendveranstaltungen, freien Eintritt haben am Sonntag die Besucher der Kienholzmusikanten.