„Die Palz ist famos“, sang Andreas Bischoff von den Kienholzmusikanten aus Münchweiler unter der Leitung seines Sohnes Christian Bischoff bei „Ja so ä guter Palzwoi“ am Sonntagmittag vor schunkelndem Publikum beim Musiksommer in Hinterweidenthal. Aber auch das „Trompetenecho“ von Slavko Avsenik und den Original Oberkrainern sowie poppigere Töne waren zu hören, beispielsweise „Islands in the Stream“ von Dolly Parton und Kenny Rogers, arrangiert von Erwin Jahreis, und „Paula“ von Haindling. Das Wetter zeigte sich am Sonntagvormittag von seiner guten Seite, anders als zum Auftakt des Musiksommers am Freitag. Die geplanten Auftritte von Jammin’ Six und Birchtree mussten nämlich wetterbedingt ausfallen. Dafür aber war Peter Fischer, der Vorsitzende des Turnvereins Hinterweidenthal und Verantwortliche für Logistik und Technik, mit dem Verlauf des Samstags und dem Auftritt von Rockxn zufrieden. Während der Vorverkauf eher schleppend verlief, nur 80 Karten wurden für Samstag verkauft, strömten schließlich doch rund 250 Besucher auf das Veranstaltungsgelände am Turnplatz. Zum Weißwurstfrühstück mit den Kienholzmusikanten kamen rund 100 Besucher. Den Abschluss markierte das Sonntagabendkonzert mit Saftwerk. „Wir sind besuchermäßig mit eine blauen Auge davongekommen“, sagt Fischer. „Die nächste Auflage im kommenden Jahr ist sicher“, fügt er hinzu.