Die Vorbereitungen für das zweite Open-Air-Konzert des Musiksommers am Samstag, 3. Juli, diesmal mit der Coverband „Saftwerk“, und das Weißwurstfrühstück mit den „Kienholzmusikanten“ aus Münchweiler am Sonntag sind so gut wie abgeschlossen.

Die beiden Musikveranstaltungen steigen auf dem Turnplatz. Das Festivalgelände hat etwas vom Flair großer Open-Air Veranstaltungen. Peter Fischer, einer der Verantwortlichen vom Turnverein Hinterweidenthal, freut sich auf die Covergruppe „Saftwerk“, die am Samstag ab 19 Uhr aufspielen wird.

Das Programm von „Saftwerk“ umfasst deutschsprachige Musik von Herbert Grönemeyer, Rio Reiser und Klaus Lage, aber auch die Songs der Neuen Deutschen Welle sowie von aktuelleren Künstlern, etwa den „Söhnen Mannheims“ oder „Juli“. „Für jeden Geschmack ist das Passende dabei“, verspricht Fischer. Auch die härtere Gangart im Stile der „Ärzte“, der „Toten Hosen“ oder „Rammstein“ ist auf der Playlist zu finden. „Ein geballte Ladung Party, die zum Mitmachen, Mitsingen und Mittanzen animiert“, beschreibt Fischer das Programm. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Karten gibt es hier.

Die Besucher bekämen ihre Plätze zugewiesen, sagt der Verantwortliche. Maskenpflicht bestehe beim Speisen- und Getränkeverkauf. An den Plätzen selbst könne auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet werden.

Deftig, sowohl kulinarisch als auch musikalisch, wird der Sonntagmorgen verlaufen, nämlich mit Klängen der „Kienholzmusikanten“ samt Weißwurstfrühstück. Los geht es um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.