Der Homburger Musiksommer kündigt für dieses Wochenende „gute Unterhaltung in toller Atmosphäre bei hervorragender Musik“ an. Heute Abend geht es ab 19 Uhr weiter mit der Reihe „Querbeat“ und der Eric-Clapton-Tribute-Band Slowhand. Zum Jazz-Frühschoppen am Samstag spielt ab 11 Uhr die Uni-Bigband Homburg.

Eine Auswahl der erfolgreichsten Eric-Clapton-Songs quer durch sein Lebenswerk erwartet das Publikum bei „Querbeat“. Die Gruppe Slowhand begeistert mit Songs wie „Sunshine of your Love“, „Layla“, „Wonderful tonight“, „After Midnight“ oder „I shot the Sheriff“.

Die authentischen Gitarren, Amps und die Hammond Orgel mit Leslie sowie der Background-Chor sorgen für einen originalgetreuen Sound. Mit Stimmgewalt und Intensität interpretiert Leadsänger Lukas Schüßler die Stücke. Die Kombination langjähriger professioneller musikalischer Erfahrung gepaart mit unbändiger Spielfreude machen den Zauber der Band aus.