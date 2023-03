Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beatrice Bähr-Zäch ist eine europaweit bekannte Kartenlegerin und mediale Lebensberaterin. In ihrer Praxis in der Burgstraße sowie in Fernsehsendungen legt sie Menschen die Karten, die meist vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Dabei will sie, wie sie sagt, nicht nur die Zukunft vorhersagen, sondern ihre Kunden wieder auf den richtigen Weg bringen.

Dass sie selbst mit dem berühmten „sechsten Sinn“ gesegnet sei, wie sie sagt, habe sie schon in ihrer Jugend festgestellt. In ihrer Familie sei sie aber die einzige mit einem hellsichtigen