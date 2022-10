Volker Faul ist tot. Der ehemalige Profi-Fußballer aus Ludwigswinkel starb nach langer Krankheit im Alter von 69 Jahren.

Faul spielte von 1974 bis 1979 für den FK Pirmasens und den FC Homburg (unter dem legendären Trainer Uwe Klimaschefski) insgesamt 113-mal in der Zweiten Bundesliga Süd. Mit dem FKP erreichte er in der Saison 1974/75 als Vizemeister die Aufstiegsspiele zur Bundesliga.

Trainerstationen

Später war Faul Trainer der Sportvereinigung Ludwigswinkel, die er von der C- in die A-Klasse führte, des FKP in der Verbandsliga und des FC Dahn. Der verheiratete Vater einer erwachsenen Tochter arbeitete lange Jahre in einem Ludwigswinkler Schuhunternehmen. Am 30. Oktober wäre Volker Faul 70 Jahre alt geworden.