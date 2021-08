Natürlich ist die Corona-Krise ein Thema vor dem Regionalliga-Gastspiel des FK Pirmasens am Mittwoch bei Rot-Weiß Koblenz, das zwischenzeitlich sieben infizierte Spieler verzeichnete. Die Rheinländer haben auf dem Transfermarkt noch mal zugegriffen und auch einen Spieler mit prominentem Großvater verpflichtet.

Sieben Fußballer der Turn- und Sportfreunde RW Koblenz wurden im September positiv auf Covid-19 getestet. Die ganze Mannschaft musste in Quarantäne, drei Regionalligaspiele wurden verlegt. Inzwischen sind alle Kicker von Trainer Heiner Backhaus wieder genesen, die Koblenzer spielen wieder um Punkte – und haben einiges nachzuholen.

Sechs englische Wochen hintereinander

Die Rot-Weißen befinden sich daher mitten in der dritten von sechs (!) englischen Wochen in Folge. Mit fünf Zählern aus erst sieben Spielen belegen sie aktuell den 22. und letzten Platz. Zuletzt wusste Koblenz trotz der 2:4-Niederlage in Elversberg zu überzeugen, bis zur 73. Minute stand es 2:2 beim Titelkandidaten. Und die zweite Garnitur des Bundesligisten VfB Stuttgart haben sie im Nachholspiel mit 1:0 bezwungen. Sehr respektabel auch das 0:0 gegen den SSV Ulm.

„Man darf diesen Gegner auf keinen Fall am aktuellen Tabellenplatz messen. Das wird für uns ein Fifty-fifty-Spiel, in dem wir alles raushauen müssen“, sagt FKP-Trainer Patrick Fischer zu der Partie, die am Mittwoch um 19 Uhr im auch als Leichtathletik-Arena bekannten Stadion Oberwerth angepfiffen wird.

Mit Maske vom Bus in die Kabine

Sorgen bereitet Fischer natürlich auch die sich wieder verschärfende Corona-Krise. „Wir werden wieder vorsichtiger sein müssen“, sagt der Übungsleiter. „So werden wir in Koblenz auf dem Weg vom Mannschaftsbus in die Kabine alle Masken tragen.“ Fischer verweist einerseits auf die Worte von Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des DFB und der Uefa, wonach es sehr unwahrscheinlich sei, sich beim Spiel auf dem Fußballplatz anzustecken. Andererseits aber steige die Gefahr in Räumen. Fischer: „Noch tragen wir in der Kabine aber keine Masken.“

Der Enkel von Franz Beckenbauer

Zurück zum Spiel in Koblenz: Der FKP-Gegner hat nach der abgebrochenen Saison 2019/2020, in der er wohl den Abstieg nicht hätte verhindern können, seinen Kader praktisch ausgetauscht. Vergangene Woche holten die Rot-Weißen noch die Verteidiger Arthur Ekallé (Berliner AK, früher 1. FC Kaiserslautern II) und Luca Beckenbauer. Der Enkel von Weltmeister Franz Beckenbauer und Sohn des früh verstorbenen Stephan Beckenbauer kam vom bayerischen Regionalligisten SV Heimstetten. Der 20-Jährige spielte in der U17-Bundesliga für Schalke 04 und in der U19-Bundesliga für Hannover 96.

Moritz Zimmer könnte ausfallen

Beim FKP klagt Stamm-Innenverteidiger Moritz Zimmer über muskuläre Probleme. Gut möglich, dass daher Yannick Grieß wieder in die Startelf rückt. Dennis Chessa ist noch etwas angeschlagen. Kapitän David Becker wird nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder das Team von der Sechserposition aus führen. Arne Neufang dürfte daher trotz guter Leistung gegen Steinbach wieder auf der Bank Platz nehmen. Der wieder fitte Außenangreifer Benno Mohr ist nach mehrwöchiger Verletzungspause eine Option.