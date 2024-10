Abwehrspieler Michael Helfrich vom Landesligisten SV Hinterweidenthal „kann es einfach nicht lassen“. Peter Seibel sprach mit dem Routinier.

Herr Helfrich, am 2. Oktober haben Sie Ihren 40. Geburtstag gefeiert. Andere kicken da längst bei den Alten Herren. Was treibt Sie an, immer noch in der ersten Mannschaft zu spielen?

Ich