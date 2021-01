Zwei Bewohner des Pirmasenser Awo-Altenheims Johanna Stein sind an Covid-19 gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Die beiden Männer waren demnach zwischen 80 und 100 Jahre alt. Damit sind seit Beginn der Pandemie 77 Südwestpfälzer, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben.

Zudem haben sich 17 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Darunter sind zwei Bewohner des Pirminius-Hauses, der Wohnanlage der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens. Wie Stiftungsvorstand Marco Dobrani berichtete, befinden sich die beiden Männer, die derselben Wohngruppe angehören, in Quarantäne auf ihren Zimmern und zeigen zurzeit keine Symptome. Eine weitere infizierte Bewohnerin des Pirminius-Hauses sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Außerdem hat laut Dobrani ein Mitarbeiter ein positives Testergebnis bekommen. Kreissprecher Thorsten Höh zufolge, hat sich auch ein Mitarbeiter des Hauses Moosalb in Waldfischbach-Burgalben mit dem Coronavirus infiziert.

Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 82,3 und die Stadt Pirmasens (131,7) weiterhin als Risikogebiete ein. Zweibrücken (32,2) ist in der Warnstufe orange. Die 17 neuen Fälle verteilen sich in der Region wie folgt: Pirmasens (8 neu), Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (1), Hauenstein (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (4).