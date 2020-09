Von Geistern berührt erscheinen die neuen Kunstwerke des aus Lemberg-Langmühle stammenden Malers Lukas Schmenger, die ab Freitag, 11. September, im Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems zu sehen sind.

„Ghost Touch“ ist der Titel der Ausstellung, in der Schmenger die Ergebnisse seines Stipendiums im Künstlerhaus zeigt. Es handelt sich um großformatige, figurative Bilder und Reliefs, die menschenähnliche Kreaturen zeigen. Der Besucher soll sich fragen, in welcher Dimension diese Wesen sein könnten.

Die Kuratorin Olga Vostretsova sieht eine erotische Spannung zwischen den Bildern und wirft im Zusammenhang mit Schmengers Ausstellung die Frage nach der Liebe in der neoliberalen Gesellschaft auf. „Ghost Touch“ wird auch der technische Effekt genannt, wenn Smartphones Aktionen starten, die von keiner menschlichen Hand gesteuert werden. Ein Ergebnis könnten auch die alien-artigen Köpfe von Schmenger sein, die nun in Bad Ems bis zum 30. September gezeigt werden.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 18 Uhr, im Ausstellungsraum in der Römerstraße 27. Auf dem Vorplatz des Schlosses besteht ab 19 Uhr die Möglichkeit eines „Corona konformen Beisammenseins“, während in der Ausstellung immer nur maximal drei Personen sein dürfen.