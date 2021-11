Jedes Jahr zur Weihnachtszeit führt die Lions Hilfe Pirmasens die Weihnachtslos-Aktion durch, bei der es Preise im Gesamtwert von rund 25.000 Euro zu gewinnen gibt. Der Verkaufserlös fließt zu 100 Prozent in wohltätige Projekte für bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region. Unterstützt werden zum Beispiel alle Pirmasenser Lern- und Spielstuben, die Spracherziehung an allen Pirmasenser Kindergärten, die Anschaffung von Spielgeräten für behinderte Kinder im Strecktalpark oder der „better Skaterpark im Strecktal“.

Der Verkaufsstart der Lions-Weihnachtslose ist am Mittwoch, 1. Dezember. Die Lose sind an folgenden Stellen erhältlich: Sparkasse Südwestpfalz (Bahnhofstraße 21-29), VR-Bank Südwestpfalz (Alleestraße 2), Städtisches Krankenhaus (Pettenkoferstraße 22), Hotel Kunz (Bottenbacher Straße 74), Sams Weingalerie (Höfelsgasse 6), Modegeschäft Ilka Knüttel (Hauptstraße 1), Optiker Griesser (Hauptstraße 44).

Für die Vereinigung „Lions Club International“ engagieren sich weltweit über 1,4 Millionen Menschen in mehr als 180 Ländern. Hauptziel der Lions Bewegung ist es, in ihren Gemeinden soziale und kulturelle Projekte zu fördern. Außerdem sollen Bedürftige, vor allem dort, wo öffentliche Hilfe nicht genügend greift, durch persönlichen Einsatz oder Spenden unterstützt werden. Das ist auch das Bestreben des Lions Club Pirmasens, der 1957 gegründet wurde, und das Ziel der Lions Hilfe Pirmasens in ihrem gemeinnützigen Engagement.