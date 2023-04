Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lilly Lohr lebt Tischtennis. So oft wie möglich steht die 16-Jährige normalerweise beim TTC Nünschweiler an der Platte – als Spielerin und nun auch als Trainerin. Und sie spielt in Musicals.

Lilly Lohr begann vor sieben Jahren mit dem Tischtennis. Angefangen hatte es – wie so oft – an einer Steinplatte auf dem Pausenhof ihrer Schule. „Eine Freundin hat mich dann gefragt,