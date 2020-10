Zu den Rheinland-Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Laufen am kommenden Sonntag in Föhren, im Landkreis Trier-Saarburg gelegen, werden auch einige Athleten aus der Südwestpfalz anreisen.

Der TV Lemberg wird „mit einer größeren Gruppe am Start sein, darunter auch einige Nachwuchsläuferinnen und -läufer, die auf der 1000- und 5000-Meter-Distanz starten werden“, informiert Bernd Köhler, TVL-Leichtathletik-Abteilungsleiter. Alexander Köhler, Nils Raab, Jens und Verena Becker und Aline Salzmann gehören zu der Lemberger Abordnung für diese Titelkämpfe.

U20-Pfalzrekord steht seit 2011 bei 36:51 Minuten

Vom TV Hinterweidenthal wird die Topläuferin Anne Meier am Start sein. Die Dahnerin ist läuferisch in der Lage, den Pfalzrekord der U20 über die Zehn-Kilometer-Distanz aus dem Jahr 2011 von Tanja Grießbaum (LG Rülzheim, 36:51 Minuten) zu knacken. Start des Zehn-Kilometer-Laufes ist um 14.30 Uhr. Ebenso in Föhren laufen die Hinterweidenthaler Marko Martin, Nico Gallucci, Peter Buchmann und Matthias Burkhart. Mit 250 Startern ist der Lauf bereits ausgebucht. elim