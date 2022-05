An den Berufsbildenden Schulen der Westpfalz ist eine beunruhigende Entwicklung zu beobachten: Es scheint keine Lehrkräfte mehr für die allgemeinbildenden Fächer zu geben. Das kann drastische Auswirkungen haben.

Die Schulleiter der Berufsbildenden Schulen (BBS) in der Westpfalz haben bei ihrer Dienstbesprechung kürzlich ein eklatantes Problem festgestellt: Offensichtlich fehlt es allen sechs Schulen an Lehrkräften für die allgemeinbildenden Fächer. Besonders in Englisch, aber auch in Deutsch und Mathe gibt es momentan offensichtlich kein Personal. „Das ist äußerst ungewöhnlich und gibt jetzt sofort ein riesen Problem“, zeigt sich Jörg Altpeter, der Schulleiter der BBS in Pirmasens, beunruhigt. „Wir hoffen, dass sich Leute melden, besonders für Englisch. Wenn wir da niemanden haben, geht das schon an die Substanz“, sagt Altpeter. Wenn keine Lehrkräfte nachkommen würden, führe das zu einer „drastischen Unterversorgung“. Als Folge müsse zunächst „umgeschichtet“ werden. Das heißt, dass beispielsweise die Berufsschulklassen weniger Englisch-Stunden hätten, um so wenig Unterricht wie möglich in den Abiturjahrgängen ausfallen zu lassen.

