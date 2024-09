Für Freitag, 27. September, lädt die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz zur „Langen Nacht der Demokratie“ ein. Es stehen mehrere Gesprächsrunden und Mitmachangebote auf dem Programm.

Die Veranstaltung findet zum nunmehr zweiten Mal im Zuge des Demokratie-Tages Rheinland-Pfalz statt. Dieser wird vom Bündnis „Demokratie gewinnt!“ organisiert und geht am Tag zuvor über die Bühne. Acht Volkshochschulen im Land beteiligen sich daran, so auch die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz, die ab 18.15 ins vhs-Zentrum Dahn, Geschwister-Scholl-Straße 2, einlädt.

Die Kreisvolkshochschule bietet die „Lange Nacht der Demokratie“ in Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie Südwestpfalz im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ an. Am Abend wird es Gesprächsrunden zu den Themen „Wie sieht Demokratie in Deutschland und anderen Ländern unserer Erde aus?“ und „Wie lebt es sich in einem nicht-demokratischen Land?“ geben. Zudem kündigen die Veranstalter mehrere Mitmachangebote an.

Initiative stellt sich vor

Die „Initiative für Demokratie und Vielfalt im Dahner Tal“ wird sich bei der Veranstaltung ebenfalls vorstellen. „Gerade im Bereich der politischen Bildung ist es sehr wichtig, sich breit aufzustellen und sich gemeinsam für die Demokratie einzusetzen“, sagt Rosa-Martine Knoth, Pädagogische Leiterin der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz.

Die Veranstaltung wird vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung gefördert. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Info

Weitere Infos erteilt Rosa-Martine Knoth, E-Mail r.knoth@lksuedwestpfalz.de, Telefon 06331 809335.