Sie ist die einzige Frau in der Männerriege: Denise Müller will Landtagsabgeordnete werden und tritt im Wahlkreis Pirmasens gegen sieben Konkurrenten an. Im Namen der Satirepartei die „Partei“ fordert sie eine achtspurige, aber verkehrsberuhigte B10 mit Bodenschwellen alle 250 Meter. Denn: „Wenn man acht Spuren fordert, kriegt man vielleicht irgendwann vier.“

Die „Partei“ will Missstände sichtbar machen, hat aber auch Pläne für eigene Initiativen, erzählt Denise Müller. „Wir haben tatsächlich ein