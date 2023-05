Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist schon ein bisschen Wahnsinn. Der TuS Steinbach 07 war in der Fußball-Landesliga mit dem Ziel Nichtabstieg in die Saison gestartet. Ganz knapp schafften die Donnersberger den Einzug in die Aufstiegsrunde. Und dort mischen sie jetzt völlig überraschend die favorisierte Konkurrenz auf. Am Sonntag schlug Steinbach Spitzenreiter SV Hermersberg mit 3:0 (0:0).

Durch den dritten Erfolg in Serie verkürzten die Nordpfälzer den Rückstand auf den Primus auf drei Punkte. Vor allem die Art und Weise beeindruckte. Die Steinbacher können durchaus