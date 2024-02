Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pirmasens könnte sich vorstellen, 2032 die Landesgartenschau auszurichten. Das hat die Stadtverwaltung dem Wirtschaftsministerium in Mainz mitgeteilt. Ob es wirklich so weit kommen wird, steht jedoch in den Sternen.

2027 findet die nächste Landesgartenschau in Neustadt statt. Während die Vorbereitungen für die Veranstaltung dort auf Hochtouren laufen, suchen die Verantwortlichen in der Landeshauptstadt schon