Die Landesgartenschau 2032 in Pirmasens auszurichten, wäre ein Erfolg für die Stadt. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.

Pirmasens hat nach wie vor ein Imageproblem. Es gibt kaum eine Statistik, bei der die Stadt nicht negativ auffällt. Dabei wird schnell vergessen, wie lebens- und liebenswert es hier ist. Schade, dass das noch nicht überall bekannt ist. Eine Landesgartenschau wäre auf jeden Fall eine Chance, Besucher in die Stadt zu locken und ihnen zu zeigen, dass es hier durchaus schöne Ecken gibt. Als Gastgeber hat sich Pirmasens unter anderem schon beim Rheinland-Pfalz-Tag oder beim Landesturnfest bewährt.

Allerdings ist es völlig unklar, wie die Stadt die Kosten einer Landesgartenschau stemmen will. Derzeit steht noch nicht mal ein grobes Konzept fest. Das soll – gemeinsam mit einem Finanzierungsplan – in gerade einmal zwölf Monaten erarbeitet werden. Bis zum Bewerbungsschluss am 15. März 2025 haben die Verantwortlichen noch ein gewaltiges Stück Arbeit vor sich.

Nach zwei gescheiterten Bewerbungen wäre es schön, wenn es im dritten Anlauf klappen könnte und Pirmasens 2032 die Landesgartenschau ausrichten darf.