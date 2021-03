Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat am Montag den Pirmasenser Sonderweg kassiert: Die Stadt wollte die Geschäfte trotz des landesweit höchsten 7-Tage-Inzidenzwertes von 169 offen lassen. Das hat das Ministerium am Abend per Erlass untersagt. Seine Begründung: Für Kommunen, deren Inzidenz über 100 liege, gebe es klare Vereinbarungen, die mit Kammern, Einzelhandel und Kommunen getroffen wurden: Sie müssten die „Notbremse“ ziehen. Auch die dafür nötigen Maßnahmen habe das Land den Kommunen in einer Muster-Allgemeinverfügung an die Hand gegeben, die die betroffenen Landkreise oder kreisfreien Städte auch umsetzen müssen. Mit dem Erlass des Landes „werden auch in Pirmasens unverzüglich die zum Schutz der Bevölkerung notwendigen Maßnahmen ergriffen“.

Die Stadt Pirmasens will sich im Laufe des Abends zum Landeserlass äußern. Wir berichten weiter.