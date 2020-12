Ein kleiner Schritt nach vorne: Trotz der Corona-Krise darf im städtischen Stadion Spesbach und im Sportpark Husterhöhe nun wieder unter bestimmten Bedingungen Leichtathletik-Training abgehalten werden.

Bernd Berger war zunächst noch skeptisch, als er davon erfuhr. Der Vorsitzende des Leichtathletik-Clubs Pirmasens befürchtete, dass nur zwei Sportler im gesamten Stadion Spesbach erlaubt sein könnten. Doch dem sei nicht so, wie er nach Rückfrage bei der Stadt erfahren habe. „Wir werden ab Montag in vier deutlich voneinander getrennten Zweier-Gruppen wieder mit dem Training anfangen“, sagt Berger.

Insgesamt 60 Kinder und Jugendliche sind beim LAC aktiv. In Anbetracht der Corona-Zwänge bietet der Verein vorläufig nur für die älteren Leichtathletik-Talente Training an. Normalerweise würde der LAC zu dieser Jahreszeit in den Sporthallen des Hugo-Ball-Gymnasiums und der Grundschule Ruhbank trainieren; Hallen-Amateursport ist aktuell verboten. Die gesamte Leichtathletik-Hallensaison wurde abgesagt.