Ganz ungewöhnliche Kunst präsentiert der Pirmasenser „Kunschdraum“ in der Rodalber Verbandsgemeinde.

Die Ausstellungsräume in der Verbandsgemeinde haben schon viele Kunstausstellungen gesehen, aber mit Sicherheit noch keine, die ein solch breites Spektrum kreativer Schaffenskraft zeigt. Der Pirmasenser „Kunschdraum“, der in der Fußgängerzone ein großes Gemeinschaftsatelier unterhält, hat Mitglieder des Vereins zu der Ausstellung eingeladen. Rund ein Dutzend Künstler sind dem Aufruf gefolgt. Von überglücklichen Hasen über laszive Modelschönheiten bis zu Rockstars reicht die Palette der Motive. Die Künstler verwenden zudem ungewohnte Techniken.

Mit dabei die durch ihre lustigen Kuhbilder in der Region bereits bekannte Marianne Bonert. Auf einem Quadratmeter Leinwand malt sie in der Regel Kühe in Makroperspektive, die quietschvergnügt auf Tauchstation gehen oder auch mal traurig eine Träne vergießen. In Rodalben ist auch eines ihrer Kuhbilder. Hervorstechend ist aber diesmal „Hasi macht glücklich“, ein Hase, der so was von vergnügt von der Leinwand schaut, das es praktisch jedem Besucher ein Lächeln auf die Lippen zaubern dürfte. Die in Vinningen lebende Künstlerin war früher als Schuhdesignerin tätig, bevor sie sich ganz der Kunst widmete. Tierporträts sind ihre Spezialität und die fertigt sie auch für die Tierbesitzer als Auftragsarbeit an. Die dafür nötigen Zeichentechniken nutzt sie nun für ihre witzigen Kuh-, Hase- oder auch Fuchsbilder.

Im Stil von Gustav Klimt

Ein weiterer Blickfang in der Ausstellung sind die Acrylbilder von Masoumeh Dizaji. Die Pirmasenserin hat für Rodalben unter anderem eine weinende Frau im Stil eines Gemäldes von Gustav Klimt gemalt. Viel Gold im Haar und den Tränen, die in Strömen fließen, wurde dabei eingesetzt. Allerdings nur Goldfarbe und kein echtes Gold wie bei Klimt.

Konträr zu der Opulenz der Gemälde von Bonert und Dizaji wirken die Zeichnungen von August Eberle geradezu minimalistisch. Mit wenigen Strichen hat der Pirmasenser Menschen auf das Papier gezeichnet. Ähnlich expressiv und sparsam mit der Farbe agiert Ilse Graf aus Nünschweiler. Für die Rodalber Ausstellung hat sie unter anderem Malerei geliefert, die eher Zeichnungen sind und ganz im Stil von Modezeichnungen der 1960er Jahre gehalten sind.

Fließende Acrylfarben

Eine richtige Materialschlacht liefert sich die Rodalberin Gitta Wagner auf ihren Bildern. Acrylfarben bringt sie auf einem Spezialuntergrund zum Fließen in einer Art, dass es eine Freude ist, der Farbe zuzusehen. Ihre Kompositionen wirken wie wenn sie noch weiterhin im Fluss sind. Ähnliche Fließtechniken verwendet der Pirmasenser Roland Küster auf seinen Bildern.

Die Kombination aus digital und analog nutzt die Pirmasenserin Rita Hupfer für ihre Porträtbilder. Bekannte Ansichten von Bob Marley, Michael Jackson oder Amy Winehouse werden von ihr per Digitaldruck auf Leinwände gebannt und dann mit Acrylfarben und Pinsel noch weiter bearbeitet. Das Ursprungsmotiv bleibt erhalten, wird über den Pinsel aber auf eine neue Bedeutungsebene gebracht.

Öffnungszeiten

„Kunschdraum“, Verbandsgemeindeverwaltung, Am Rathaus 9, Rodalben, bis 17. Juli, Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Mittwoch zusätzlich von 14 bis 16 Uhr.