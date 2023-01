Barock und Beatles, Kinderkino, Kabarett und Hauensteiner Geschichte – all das und noch mehr bietet das Jahresprogramm 2023 der Hauensteiner Initiative „Kultur im Dorf“.

Bürgermeister Michael Zimmermann freut sich, dass sich ein junges Team um den langjähren Macher und Motor Karl Bärmann, der das Programm über Jahrzehnte nahezu im Alleingang auf die Beine stellte, gefunden hat und die Reihe mit organisiert.

Auch 2023 gilt: Bei den elf Veranstaltungen wird kein fester Eintrittspreis verlangt, man setzt auf die Spendenbereitschaft der Besucher. Was 2018 als Versuch gestartet wurde, habe sich „durchaus bewährt“, so der Ortschef. Die Besucherzahlen seien nach oben gegangen. Er hofft, dass das Programm noch mehr jüngere Besucher anspricht und zeigt sich angetan davon, dass bereits im Vorjahr örtliche Feste von „Kultur im Dorf“ begleitet wurden und „hervorragende Resonanz“ fanden.

Neujahrskonzert: 7. Januar

Traditionell wird das Programm mit einem Neujahrskonzert eröffnet: Am Samstag, 7. Januar, musizieren ab 18 Uhr in der Alten Kirche der Organist, Pianist und Komponist Christoph Liedy und die Sängerin Susanne Dörrzapf, die sich durch eine klare und warme Stimme auszeichnet, in der Bartholomäuskirche. Dort wurde im Vorjahr eine (gebrauchte) Walcker-Orgel installiert. Liedy ist Organist an mehreren Kirchen der Vorderpfalz, er leitet Chöre, textet und komponiert. Das Konzertprogramm reicht von klassisch bis modern.

Im Februar ist Kinderkino angesagt: Eingebettet in ein Rahmenprogramm will man einen Kinderfilm vorführen. Film und Datum stehen aber noch nicht fest. Am 18. März kommt das Duo Caveau Chanson mit Lisa Helfer (Gesang) und Christian Fries (Piano) ins Bürgerhaus. Ihr Name steht für gefühlvolle Adaptionen der Klassiker des französischen Chansons, aber auch für frische Versionen von Songs aus der jungen Musikszene Frankreichs.

Hommage an die Beatles

Am 15. April wird mit der Sgt. Pepper’s Acoustic Revolution die große Zeit der Beatles gefeiert: Der Pirmasenser Musiker Klaus Reiter (Gitarre, Gesang) präsentiert mit Katrin Seibert (Gesang) und Thomas Schneider (Gitarre) vorwiegend akustisch Songs der Beatles. „Zwei Gitarren, drei Stimmen, versiertes Spiel und Begeisterung, die überspringt“, urteilte die Presse über das Trio, das auch vieles aus der Geschichte von John, Paul, George und Ringo zu erzählen weiß.

Der Pirmasenser Gitarrist und Sänger Klaus Reiter spielt am 15. April mit seinem Trio Beatles-Songs . Foto: Franz-Josef Schächter

Während die Musiker für das Open Air auf dem Lorenz-Wingerter-Platz beim Frühlingsfest noch nicht feststehen, wird mit „Afterwork am Schusterdenkmal“ am 14. Juli ein neuer Akzent im Jahresprogramm gesetzt: Die DJs Ate, Samp und Phil K. stehen für Deep Melodic House und Melodic Techno Beats.

Open Air: Südstaatenrock

An gleicher Stelle tritt am 29. Juli mit der vorderpfälzisch-badischen Formation Southbound Rebellion eine siebenköpfige Gruppe auf, die sich dem Südstaatenrock verschrieben hat. Songs von Lynyrd Skynyrd, Blackberry Smoke und Georgia Satellites werden zu hören sein.

Zum Kerweausklang am 4. September erwartet man auf dem Johann-Naab-Platz Open Air das Trio Three Leaves mit Kristina Roth (Gesang) und den beiden Gitarristen Marko Burkhart und Manuel Bastian. Sie versprechen ein „musikalisches Feuerwerk zum Mitsingen und Tanzen, zum Träumen und Genießen, zum Klatschen und Stampfen“ mit Liedern von Crosby, Stills, Nash & Young, den Eagles und Fleetwood Mac.

Heimatabend mit Fotos

„Hauensteiner Heimatabend“ heißt eine Veranstaltung am 21. Oktober, die es in sich hat: Mehrere tausend Fotos aus dem alten Hauenstein haben Bernd Rohner, einer der Macher des Wasgau-Fotokreises, und sein Vater Hans gesammelt. Die beiden Männer präsentierten sie zusammen mit Anekdoten und Wissenswertem aus der Geschichte des Schuhdorfs.

Unter dem Titel »Hauensteiner Heimatabend« präsentiert Bernd Rohner am 21. Oktober Fotos und Anekdoten. Foto: Franz-Josef Schächter

Nach längerer Pause kommt der Altmeister des pfälzischen Kabaretts, Gerd Kannegieser, nach Hauenstein. Der Alltagsbeobachter und Stammtischphilosoph kommt am 4. November mit Hemdsärmeligkeit und frecher „Gosch“ mit seinem Programm „Es Kerzje – awwer mit Budder“.

Zarte Musik zum Abschluss

Mit Musik beginnt das Jahresprogramm, mit Musik endet es: Am 10. Dezember gestaltet das Duo Spektral mit Harfe und Flöte das Adventskonzert in der Alten Kirche, das traditionell den Hauensteiner Weihnachtsmarkt abschließt. Jennifer Seubel, Flötistin mit Hauensteiner Wurzeln, spielt zusammen mit Marie Claire Junke.