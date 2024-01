Seit dem 1. Januar hat das Städtische Krankenhaus einen neuen stellvertretenden Geschäftsführer und Prokuristen: Christian Koob folgt laut einer Mitteilung der Klinik auf Erwin Merz, der sich zum 1. Februar offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Für seine Position bringe der 37-jährige Wirtschaftsfach- und Betriebswirt Koob über zehn Jahre administrative Erfahrung im Gesundheitswesen mit. So sei er zuvor bei der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland mehr als sieben Jahre als Projektleiter und als Referent für Qualitätssicherung tätig gewesen. Vor dem Wechsel an das Städtische Krankenhaus verantwortete er vier Jahre lang am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg die administrative Leitung des chirurgischen Zentrums. Dort gehörten beispielsweise die Verwaltung der räumlichen, apparativen und technischen Ausstattung, Kosten-/Erlöscontrolling sowie Ressourcen- und Projekt­planung zu seinen Aufgaben. Zusätzlich hatte er das letzte Jahr die Position des Referenten des kaufmännischen Direktors inne.

Zu den Schwerpunkten von Koob zählen insbesondere die Unternehmensführung in Vertretung der Geschäftsführung, die Leitung des Standorts Rodalben sowie die Steuerung von Projekten auf der strategischen Ebene. Koobs Vorgänger Erwin Merz blickt auf insgesamt 15 Jahre am Städtischen Krankenhaus zurück. Nach dem Start als Pflegedirektor war er zwölf Jahre als Prokurist tätig sowie die vergangenen zwei Jahre stellvertretender Geschäftsführer und Prokurist.