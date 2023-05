Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn medizinische Hilfe in der Nacht, am Wochenende oder an Feiertagen benötigt wird, sollten Patienten ab dem 2. November nicht wie bisher direkt zum Bereitschaftsdienst in die Pettenkoferstraße 13 gehen, sondern die Nummer 116117 wählen. Am Telefon wird eine ärztliche Beratung, eine Anmeldung in der nächstgelegenen Bereitschaftspraxis oder ein Hausbesuch vermittelt.

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz vollendet damit die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Mit der zentralen Organisation über die Telefonnummer 116117 sollen