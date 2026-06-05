In Hauenstein findet am Wochenende der 23. Hauensteiner Kräutermarkt statt. Veranstaltungsort ist der Grillplatz am Waldrand. Rund 40 Aussteller präsentieren Produkte und Pflanzen rund um Kräuter und regionale Spezialitäten, so eine Mitteilung der Gemeinde.

Der Hauensteiner Kräutermarkt verbinde Naturerlebnis, regionalen Genuss und handwerkliche Vielfalt in besonderer Atmosphäre und lade zum entspannten Verweilen ein, heißt es in der Einladung. Das Angebot umfasst demnach unter anderem Bio-Kräuter, Kräuteröle, Essige und Destillate, Olivenöl, ägyptisches Bio-Schwarzkümmelöl, Kräutertees sowie Würz-, Heil- und Duftpflanzen. Ergänzt wird das Sortiment durch Stauden und handgefertigte Keramik für Haus und Garten. Vor Ort werden zudem Speisen mit Kräuterbezug angeboten. Für Kinder gibt es ein Bastelangebot.

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