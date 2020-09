Mit einem Konzert des Jazz-Piano-Trios Jazz a la Francaise und einer anschließenden Jam-Session gastiert der Jazz-Club Pirmasens am Samstag, 5. September, zum ersten Mal im Freizeitpark Leimen. Gastmusiker ist der Saxofonist Thomas Girard.

Als klassisches Jazz-Piano-Trio mit Piano, Bass und Drums spielt Jazz a la Francaise Kammermusik, die in französischer Tradition klassische Musik mit Jazz verbindet. Deshalb nimmt die jazz-orientierte Improvisation bei den Konzerten der Gruppe einen breiten Raum ein; und wie der langjährige Erfolg belegt, spricht das auch Menschen mit eher klassischen Hörgewohnheiten an.

Das Programm beim Open Air im Leimener Freizeitpark besteht aus eigenen Bearbeitungen klassischer Themen – von Johann Sebastian Bach bis zu zeitgenössischen Vorlagen aller Stilrichtungen. Entsprechend finden sich in den Arrangements Swing, Latin, Funk, Klassik, Fusion und Experimentelles. Einen besonderen Akzent dieses Programms bilden Stücke der „Yellow Jackets“, eines amerikanischen Rock-Jazz-Quartetts mit stark elektronisch geprägter Musik. Hemmi Donié, der Pianist von Jazz a la Francaise, hat einige von ihnen für die kammermusikalische Besetzung bearbeitet, wodurch sie einen ganz eigenen Reiz gewinnen.

Hemmi Donié studierte nach seinem klassischen Klavierstudium an der Musikhochschule des Saarlandes an der Musikhochschule Köln Jazz-Harmonielehre und Arrangement bei Axel Jungbluth sowie Ensemble bei Jiggs Whigham. Er absolvierte außerdem das Berklee Seminar in Germany. Anschließend tourte er als musical director mit der Broadway Musical Company New York durch Deutschland, Italien und Skandinavien. Als musikalischer Leiter von Bigbands arbeitete er mit Stars wie Caterina Valente, Al Martino, Alice und Ellen Kessler und Jennifer Rush zusammen. Derzeit lebt und arbeitet er in Saarbrücken, Frankfurt und Paris, spielt CDs ein und tritt als Pianist in Formationen vom Jazztrio bis zum Symphonieorchester auf, unter anderem bei „Jazz Meets Symphony“ des Südwestrundfunks und im Variétéorchester des Tigerpalasts in Frankfurt.

Auch Thomas Thiel, der Bassist des Trios Jazz a la Francaise studierte Kontrabass, Gitarre und Laute an der Musikhochschule des Saarlandes. Er absolvierte Jazz-Meisterkurse bei George Mraz und Eddie Gomez, ist häufiger Gast im Saarländischen Staatsorchester und in zahlreichen Kammermusik- und Jazz-Projekten aktiv.

Der Schlagzeuger Rolf Seel studierte Schulmusik ebenfalls an der Musikhochschule Saarbrücken, belegte danach Jazz-Studien für Schlagzeug unter anderem bei Klaus Weiss, Janusz Stefanski, John Marshall und Bruno Castellucci. Er war mehrere Jahre Lehrbeauftragter für Rhythmik an der Universität Saarbrücken und ist Mitglied diverser Jazzformationen.

Musikalischer Gast des, vom Pirmasenser Jazz-Club veranstalteten Konzertabends in Leimen ist Thomas Girard. In München geboren, aufgewachsen in Salzburg belegte er an der Musikhochschule Graz die Studienrichtung Saxofon/Jazz und Klassik. Mit den Nebenfächern Querflöte und Klarinette schloss er sein Studium mit Auszeichnung ab. Seit 1992 lebt Girard in Deutschland, zunächst in München, Berlin und Mannheim und seit 1998 in Zweibrücken, wo er die Musikschule „Musikwerkstatt“ leitet. Gastverpflichtungen hat er beim Saarländischen Staatsorchester, und hatte bis vor kurzem einen Lehrauftrag an der Universität Landau. Girard ist zudem Jurymitglied bei „Jugend musiziert“. Als Musiker ist er weltweit unterwegs, spielte auch schon in Japan und Russland. In der Region ist er vor allem bekannt durch seine Auftritte mit der Band Blues Himmel.

Infos

Das Programm am Samstag im Freizeitpark Leimen in der Raiffeisenstraße:

16 bis 18 Uhr: Jazztrio Jazz à la Francaise mit Gastsolist Thomas Girard.

18 bis 22 Uhr Offene Bühne mit einer Jam-Session zu der jeder anwesende Musiker eingeladen ist, spontan auf die Bühne zu kommen.

Der Eintritt ist frei. Hut-Sammlung.