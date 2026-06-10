Kindertheater ist neu im Programm des Kulturzentrums Alte Post in Vinningen, das vorwiegend Konzerte und Ausstellungen anbietet.

Helma Terres, die Programmgestalterin, verkündete schon freudig im Januar: „Ich habe eine Künstlerin gefunden, Anke Scholz aus Bad Bergzabern, sie kommt mit ihrem Artejokistheater.“ Am 21. Juni, 11 Uhr. ist es nun soweit. Gespielt wird das Stück „Flora Primelwurz“ für Kinder ab vier Jahren. Mit Puppen, Pflanzen und einer echten Gärtnerin und Puppenspielerin, der Hohensteinerin Anke Scholz, die seit 1994 als freischaffende professionelle Puppenspielerin arbeitet und 2008 ihr eigenes Tourneetheater in der Südpfalz.

Das Stück dauert 40 Minuten und hat mehrere fantasievolle Episoden zum Thema Natur, Garten und Umweltbildung. Im Mittelpunkt steht ein Garten und seine Düfte, die Pflanzen, die Früchte. Gärtnerin Flora Primelwurz ist glücklich in ihrem Garten, auch wenn sie auf ihre Pflanzen aufpassen muss, denn eine will etwas wegfressen, einer anderen ist es u kalt oder zu warm, mal ist es hier zu trocken, mal dort zu nass, mal dreht eine Pflanze durch. Doch dann traut Flora ihren Augen nicht: Plötzlich ist da eine neue, vollkommen unbekannte Pflanze. Wie kann das sein, wie geht es weiter? Da müssen schon die Kinder im Saal mithelfen – auch im Freien, denn nach der Aufführung für Kinder ab vier geht es in den Dorfgarten, wo der Förderverein des Rehberg-Kindergartens sein Sommerfest feiert mit Bastelaktion für die ganze Familie, Essen und Getränken, organisiert von den Wanderenten.

Es ist eine der letzten Gelegenheiten, Anke Scholz in Aktion zu sehen, denn 2026 ist ihre letzte Saison, dann schließt sie ihr Kindertheater.

Info

Reservierungen: E-Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de,

Vorverkauf: VR-Bank Vinningen.