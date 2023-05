Die Heinrich-Kimmle-Stiftung baut am Sommerwald ein neues Wohnhaus, um ihr Wohnprojekt zu inklusivem Wohnen, das am Nordring gestartet wurde, fortzusetzen. Zwölf Wohnungen werden entstehen, in denen nicht allein Menschen mit Beeinträchtigungen wohnen sollen. In zwei Wochen ist Baubeginn.

Hinter der Kreisverwaltung am Friedrich-Ebert-Ring besitzt die Kimmle-Stiftung bereits ein Wohnhaus mit großem Grundstück, in dem sechs Menschen in Zweier-Wohngemeinschaften leben, erläutert Stiftungsvorstand Marco Dobrani. Das große Grundstück biete Platz für den Neubau von zwölf je 50 Quadratmeter großen Wohnungen, in die dann zehn Menschen mit Beeinträchtigungen ziehen werden und zwei für Menschen ohne Beeinträchtigung gedacht sind. „Das ist für Leute, die relativ selbstständig wohnen können und nur punktuell Unterstützung brauchen“, erzählt der Stiftungsvorstand. Wie bei dem Wohnprojekt zusammen mit der Bauhilfe am Nordring sollen aber auch noch andere dort wohnen.

„Das funktioniert am Nordring sehr gut“, findet Dobrani. Dort wohnen Menschen mit Beeinträchtigungen und zwei Studentinnen. Die gehen dann auch mal privat mit ihren Nachbarn ins Kino oder zum Fußball oder kochen auch mal gemeinsam. „Wir haben gemerkt, wenn die Leute ganz allein wohnen, kann es zu Vereinsamung kommen“, begründet Dobrani diese Art inklusivem Wohnens von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Und genauso soll es auch am Sommerwald laufen, wobei Dobrani betont, dass es keine Studenten sein müssen, die dort einziehen.

Langfristig günstige Miete

Das neue Wohnprojekt wird über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) finanziert und gilt als sozialer Wohnungsbau mit entsprechend günstigen Mieten, die über eine lange Zeit garantiert werden müssen. Gestartet werden soll am Sommerwald mit einer Miete von 4,90 Euro pro Quadratmeter. Das Gebäude werde nach KfW-Standard 55 errichtet mit entsprechender Dämmung, Wärmepumpe und Photovoltaik auf dem Dach. Alle Wohnungen werden barrierefrei sein, zwei davon sind für Rollstuhlfahrer geeignet. Die Kosten beziffert Dobrani auf zwei Millionen Euro.

Baubeginn soll schon in zwei Wochen sein. „Die Baugenehmigung haben wir schon.“ In zwei Jahren soll der Neubau bezugsfertig sein.