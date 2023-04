Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor etwa zwei Jahren verabschiedete sich Dominic Wafzig vom damaligen Fußball-Bezirksligisten SV Hinterweidenthal in Richtung München, wo er beruflich in schwindelerregender Höhe zu tun hatte. Nun arbeitet er für einige Monate wieder in der Region und hilft als Mittelstürmer den mittlerweile in der Landesliga spielenden Hinterweidenthalern.

Dominic Wafzig ist von Beruf Freileitungsmonteur und Industriekletterer bei LTB Leitungsbau. Für die nächste Zeit hat die Firma ein Lager auf der Biebermühle in der Nähe