Der Kerwerock in der Hinterweidenthaler Teufelstischturnhalle hat schon Tradition. Am Samstag, 8. Oktober, 20.30 Uhr, lädt der Turnverein Hinterweidenthal zur nächsten Ausgabe ein.

Mit Birch Tree, der vierköpfigen Band mit Frontfrau Melanie Wistuba, hat eine Hinterweidenthaler Band Heimspiel. Im Vorprogramm sorgt Sascha Kleiophorst für den guten Ton. Zum Repertoire von Birch Tree gehören Hits von Meat Loaf, wie „I’d Do Anything for Love“, Funknummern wie „Uptown Funk“ von Bruno Mars, aber auch Queen-Hits wie „Radio Gaga“ und „Bohemian Rhapsody“ interpretieren Birch Tree. Peter Gabriels Rockklassiker „Sledgehammer“ und der beim Hinterweidenthaler Publikum beliebte Robbie-William- Klassiker „Angels“ fehlen in der Playlist nicht. Die gesanglichen Qualitäten Wistubas kommen vor allem bei Hits von Roxette, Tina Turner und Lady Gaga zum Vorschein. „Kurz gesagt, bunt gemischt von Klassiker bis aktuelle Hits“, beschreibt Drummer Peter Fischer das Bandrepertoire. Zur Band gehört neben Fischer und Sängerin Melanie Wistuba Gitarrist, Christian „Funker“ Bauer, Bassist Peter Barthelmes und Keyboarder Thomas Vogt. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.